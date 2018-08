Sportvelden in Tilburg ondanks droogte klaar voor het nieuwe seizoen

RECENSIE De in zichzelf gekeerde dansers vervelen geen tel op Boulevard

3 augustus In 'The Way You Sound Tonight' creëert Arno Schuitemaker een futuristische, underground balzaal met vijf op zichzelf gerichte dansers. De in Tilburg, op de dansacademie, opgeleide choreograaf laat zijn vijf dansers ingetogen beginnen. Langzaam voert de intensiteit op en daar nemen de dansers alle tijd voor.