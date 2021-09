Springen, lallen, dansen en om twaalf uur naar huis: ‘Heb zelfs de rijen bij de wc’s gemist’

De muziek staat op standje onverstandig en het publiek op de dansvloer zingt en springt dat het een lieve lust is, zonder anderhalve meter afstand te houden. En als de DJ dan ‘Kom Pak Je Lasso Maar’ van de Dikdakkers inzet, voelt iedereen zich geroepen om in woord en gebaar een volleerde cowboy te imiteren. In alles lijkt het zaterdagavond bij Feestcafé De Prins op een ouderwetse stapavond, al is niet iedereen het daar mee eens. ,,Een ouderwetse stapavond is het niet, want we moeten nog steeds om twaalf uur naar huis”, zegt Matthijs van de Bent, die met drie vrienden op het terras van het café zit te roken.