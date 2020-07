Spruitenstroompje: op zoek naar het mariabeeld dat stroomopwaarts dreef

Snoeihard over de Goirlese­weg in Tilburg: taakstraf van 240 uur en rijverbod

27 juli BREDA/TILBURG - De rechtbank in Breda heeft een 21-jarige Tilbuger een taakstraf van 240 uur gegeven en een rijverbod van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij scheurde met 100 tot 150 kilometer per uur over de Goirleseweg richting Tilburg,waar je maar 50 mag. Daardoor verloor hij de macht over het stuur toen hij over een drempel reed.