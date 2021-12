Spullen gejat, geen voorstellingen meer, maar de dames van meezingfestijn Vuile Huichelaar blijven bezig

Tilburgse molen van het Rosmolen­plein doorstond stormen, de Tachtigja­ri­ge Oorlog en moord, maar niet de klachten van de buurt

TILBURG - „Het verrast me dat het nog geen monument is”, dat zegt molenexpert Jan Scheirs over de molenromp van drie verdiepingen aan het Rosmolenplein, die te koop staat. „Tilburg was bij uitstek een molenstad.” Daar is weinig van gespaard gebleven.

