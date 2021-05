Staalbergven verder zonder chloor, als het aan Natuurmonumenten ligt

UPDATE Politiek van Oisterwijk worstelt met Staalberg­ven: marktpar­tij erbij halen?

27 juni OISTERWIJK - Zwembad Staalbergven is in Oisterwijk bijkans heilig, ook in de raad. Maar hoe krijgt de gemeente het financieel opgebracht om de bassins en het natuurwater open te houden?