Stadhuis Tilburg mogelijk weer duurder

Auto slaat over de kop en mist draaiend huis in Tilburg op het nippertje

8:29 TILBURG - Een automobilist is zaterdag gewond geraakt op de Hasseltrotonde in Tilburg. De bestuurder knalde met zijn auto op volle snelheid op de rotonde, vloog door de lucht en belandde op zijn kop weer in het gras, net langs het draaiend huis.