Stadhuisstraat keert terug als feeststraat tijdens de kermis: ‘Het wordt voor negentig procent als vanouds’

Samen met de Amstel Bierhal op het Willemsplein vormt het straatje een evenemententerrein. Net als pre-corona komen er hekken te staan en kun je vanuit de Oude Markt het straatje in. Al is het dit keer toegang met een testbewijs.



,,Het belooft een heel leuk feest te worden, ietsje anders dan normaal”, zegt Bertie Wolf van café Peanuts. ,,Maar we zijn er heel erg positief over.”



Het was wel ingewikkeld, een paar weken terug werd pas duidelijk dat ze überhaupt een feestje op konden zetten. ,,Een krappe periode, maar we hebben er iets moois van gemaakt", zegt Didier Smits, die bij de organisatie betrokken is.