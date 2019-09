Stadsbeeld: Tilburg doemt uit de nevelen op

Kritiek op staat Villa Blanca in Goirle valt slecht: ‘Ik bemoei me toch ook niet met de tuin van een ander?’

6:02 GOIRLE - De vergunning om Villa Blanca aan de Tilburgseweg in Goirle te verbouwen is op een haar na rond. Dan gaat de vlag uit bij eigenaar Fale Kovacevic. ,,Ik vind het wel brutaal dat zoveel mensen zich ermee bemoeien. Dat doe ik toch ook niet over de tuin van een ander?”