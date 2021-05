Stadscamping in het Spoorpark trekt weer aan, ‘Het wordt volle bak’

En wat opvalt; de toeristische komaf van de campingbezoekers. Zo logeert het Ierse koppel Jade Connor en Carl Fox een nachtje op de camping. ,,De perfecte locatie’’, vertelt het koppel. Vanuit Ierland naar Australië belandden ze voor hun werk in Eindhoven, waar ze nu wonen. ,,Wij houden ervan om met de fiets op pad te gaan, dus voor ons is Tilburg een uitstekende plek. En de camping biedt zoveel opties, omdat het bij zowel een park áls het centrum zit.’’



En waar de een nog wat minder bekend is met Tilburg, geldt voor de ander dat het juist een weerzien is. ,,Zelf woon ik in Utrecht, maar mijn ouders wonen nog in Tilburg, ik ben hier ook opgegroeid. Het leek me daarom wel een leuk idee om een keertje op de camping te overnachten, in plaats van bij mijn ouders, zegt Hendrik Snijder. Partner Zehra Eekhout voegt toe dat het tripje zeker voor herhaling vatbaar is. ,,Vooral het kampvuur, ik heb heerlijk marshmallows bij het vuur opgewarmd.’’