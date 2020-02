Stadscamping krijg nieuwe pipowagens, een treinwagon uit 1932 én Roadburn keert (eindelijk) terug

‘Gaan we ooit nog terug?’ Dat was de eerste vraag die ze bij de Tilburgse Stadscamping van de bezoekers van festival Roadburn kregen toen ze twee jaar geleden uit moesten wijken naar een weiland in Moerenburg. Voor de inrichting van het Spoorpark moest de camping een paar jaar verkassen.



,,We konden niks beloven, want het was nog spannend of de grotere campings tijdens evenementen nog wel op het park zouden passen”, zegt Eric Steur van de Stadscamping.



Maar het past: zo pakt de camping groot uit tijdens het festival Roadburn in april. Dan strijken er weer 1000 tot 1200 kampeerders neer in het Spoorpark. In 2017 was dat voor het laatst. In de tussenliggende jaren zaten de Roadburners aan de rand van de stad, te Moerenburg.



Steur: ,,Het grasveld van het Spoorpark is te klein, maar we pakken de boulevard erbij. Het T-Huis gaat de horeca doen, de ontbijtjes voor de gasten. Het is dicht bij het station en de Albert Heijn zit om de hoek. Het is super om weer terug te zijn.”