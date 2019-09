Stadscomponist sprak met Tilburgers over de stad en maakte daar nieuwe muziek bij

VIDEO Aziz heeft zaterdag première over zijn leven als vluchte­ling, maar moet van IND het land uit

12:20 TILBURG - De dag dat voorstelling ‘Boys don’t cry /boys do’ met Aziz Diallo (19) in première gaat, deze zaterdag, is het leven van de acteur nog onzekerder dan het al was. In de voorstelling vertelt de vluchteling uit Guinée over zijn asielprocedure, zijn contact met instanties en zijn ongewisse toekomst. De jonge acteur kreeg woensdag via zijn advocaat te horen dat hij het land uit moet. De première staat gepland voor zaterdagavond in De Nieuwe Vorst in Tilburg.