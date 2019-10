Stadscomponist Tilburg. De vijfde van Fiumara klinkt in de LocHal

Anthony Fiuamara is nu een een jaartje stadscomponist in Tilburg. Het is zijn taak om een breed publiek lekker te maken voor nieuwe muziek en de vele componisten die de stad rijk is. Zo maakten jonge componisten al nieuwe muziek voor de beiaard van de Heikese Kerk. Zelf was Fiumara oorspronkelijk niet van plan nieuwe muziek voor de stad te maken, maar hij kan het niet laten. Tijdens het evenement Tracking Tilburg, zaterdag in de LocHal, brengen ensembles, solisten, duo’s en een koor vijf nieuwe werken van zijn hand.

Kickboksen

In de muziek zijn stemmen van Tilburgers verwerkt. Fiumara: ,,We zijn begonnen met interviews in de LocHal. Dat waren gesprekken van zo’n vijftien minuten met mensen uit de stad. Zo spraken we met Jeffrey, hij heeft een blog over kickboksen en leidt aan kataplexie, een tijdelijke spierverslapping. Tilburg is belangrijk voor hem, zo vertelde hij: ‘Als je valt in de stad, dan is er altijd iemand die je opvangt’. Verder spraken we onder anderen met Tom die overweegt in Tilburg te gaan wonen, met Angela, zij is transseksueel en met Esther, zij weet veel van het Tilburgs dialect.” Saxofonist Paul van Kemenade, geboren in Rotterdam, vertelde tijdens het gesprek dat hij door muziekpodium Paradox in Tilburg is blijven wonen.

De stem van Esther

De stadscomponist maakte vijf nieuwe composities, telkens gebaseerd op één gesprek. Flarden van gesproken tekst zijn in het stuk verwerkt of op de achtergrond hoorbaar. De eerste vier stukken zijn al gespeeld, onder meer bij Podium 111 en in De Nieuwe Vorst. Zaterdag tijdens Tracking Traces zijn die vier opnieuw te horen en is ook de presentatie van nummer vijf, met de stem van Esther.

In de LocHal zijn dan concerten in de verschillende labs en ruimten. Saxofonist Tom Sandeman is te horen, duo Jacq Palinckx en Yvonne van de Pol, maar ook kamerkoor Ad Parnassum. Het koor staat op de grote trappen in de hal. Ook studenten van Fiumara (hij geeft compositieles bij het Conservatorium in Tilburg) zijn te horen. Op drie momenten maken alle solisten, koren en ensembles tegelijkertijd muziek. Ze spelen dan de vijfde van Fiumara.

Stokje doorgeven

Anthony Fiumara is geboren en opgegroeid in Tilburg, maar woont nu in Amsterdam. Hij kende de muziekwereld in Tilburg al, maar heeft door zijn rol van stadscomponist nog veel meer ontdekt, ook de verborgen en nieuwe initiatieven.. ,,Er wordt zoveel mooie nieuwe muziek gemaakt in deze stad, daar zouden alle Tilburgers moeten weten. Ik wil me daar voor blijven inzetten. Mijn rol van stadscomponist eindigt, al zal het begin volgend jaar nog even doorlopen. Ik hoop dat in Tilburg permanent een stadscomponist blijft, er zijn genoeg componisten die het stokje kunnen overnemen.”

Eind dit jaar heeft de stadscomponist nog een concert met Orpheus. De Koninklijke Harmonie geeft een concert met ook nieuw werk van Tilburgse componisten als Xavier Geerman en Amin Ebrahimi.