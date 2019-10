Stadsdichter Tilburg: gedicht II is door kunstenares vertaald naar een grafische prent

Stadsgedicht III wordt in november gepresenteerd tijdens de sneakpreview in Cinecitta. Fotograaf en componist Merijn Bisschops heeft zich ontfermd over stadsgedicht IV. Componist en gitarist Frank Crijns zette het eerste gedicht om in een muziekstuk. Dautzenberg noemt zijn reeks de tao van de T. , waarbij de letter T verwijst naar de stad Tilburg.

Janine Hendriks: ,,Volgens het taoïsme bevindt alles zich in een perfecte harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering. Voor mijn bewerking van het stadsgedicht heb ik het beeldmerk van de T als uitgangspunt genomen. De gekleurde rechthoek met daarin een witte T. Wat mij verbaasde is het feit dat die T wit moet zijn. Het is heel makkelijk om het beeldmerk op een andere, meer taoïstische manier te lezen, namelijk met een uitgespaarde T. De T als leegte.”

De Ploeg

Hendriks liet zich bij haar werk inspireren door Hendrik Werkman (1882-1945), een van de kernleden van het roemruchte Groningse expressionistisch kunstenaarscollectief De Ploeg. In navolging van Werkman is ze gaan experimenteren op de drukpers. “Ik heb geprobeerd om meer beweging en gelaagdheid in de T te brengen. Het resultaat is een reeks grafische prenten waarop de Tao van de T is verbeeld. In de traditie van De Stijl heb ik me beperkt tot de primaire kleuren.” Kunststroming De Stijl is ruim een eeuw geleden in Tilburg ontsproten.