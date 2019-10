Stadsforum, centraal plein in Tilburg: ‘Wees niet bang voor rust en leegte’

Drugslabs Rugdijk Tilburg ontdekt door chemische lucht, tweede verdachte nog altijd spoorloos

11:25 TILBURG - De twee drugslabs die gisteren werden gevonden op een woonwagenkamp aan de Rugdijk in Tilburg, werden ontdekt door een chemische lucht in de buurt. Dat meldt de politie woensdagochtend. Eén betrokkene verstopte zich in de bosjes, maar werd opgepakt. Een tweede verdachte vluchtte, en is nog altijd spoorloos.