Stadsforum: geen autootje pesten svp!

Gewonde havik aan de beterende hand: Vogelreva­li­da­tie­cen­trum (VRC) Zundert ontfermt zich over de roofvogel

16:59 ,,Vergelijk het met een heftige hersenschudding. Hij heeft nog weinig pupilreflex, zijn zicht is erg slecht. Dat komt door de botsing.” Aan het woord is Diwi Zagers van Vogelrevalidatiecentrum (VRC) Zundert. Ze heeft zich maandag over een gewonde havik ontfermd.