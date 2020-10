Stadsforum komt dichterbij, maar wat verwachten Tilburgers van het plein?

Als de gemeenteraad eind dit jaar instemt met het ontwerp, start na de zomer van 2021 de aanleg van fase 1 van wat hét centrale plein van de stad moet worden. Het Stadsforum is het gebied rondom het Paleis-Raadhuis en loopt straks van de Kattenrug tot aan de Schouwburgpromenade. De naam verwijst naar het Forum Romanum, het hart van het oude Rome. Op het Stadsforum krijgt de weekmarkt een vaste plek en er is ruimte voor evenementen zoals de kermis, Tilburg Zingt of een rommelmarkt.



Met de enquête wil de gemeente inventariseren wat de Tilburger graag op het plein zou willen zien of doen. ,,De enquête gaat dus over de beleving op het plein. Voor ons is het ook een soort toets om te kijken of de inrichting goed aansluit op wat de inwoners van het plein verwachten”, aldus een woordvoerder van de gemeente.