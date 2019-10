Stadsforum Tilburg: lekker aanklooien op ons plein

Een amfetami­nelab, wat is dat eigenlijk?

23 oktober TILBURG - In zo’n driekwart van de aangetroffen drugslabs in de regio wordt amfetamine gemaakt. Zo ook in de twee labs in woonwagens aan de Tilburgse Rugdijk, waar de politie dinsdag op stuitte. Speed, zoals het in de volksmond heet, doet in Tilburg op straat zo’n 5 euro per gram.