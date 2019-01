Stadshart lijdt al jaren pijn om mooi te zijn. En het is nog láng niet over...

Ze vinden dat daar beter en creatiever over gecommuniceerd moet worden, ook naar mensen die de stad bezoeken. ,,Je kunt zeggen ‘binnenstad Tilburg moeilijk bereikbaar’ óf ‘binnenstad Tilburg, volop in ontwikkeling’. Zet bijvoorbeeld het eindplaatje van de stad langs de snelweg met de boodschap: ‘We danken u voor uw voor begrip’.”



Schneiders en Boonmann zijn heel positief over wat er allemaal in de stad gebeurt. Ze vinden dat het ook moet gebeuren. ,,Maar de ondernemers moeten straks nog wel kracht hebben om de vruchten te plukken van waar we nu doorheen gaan. Veel vet is er weggeslagen in de tijd van de crisis, nu zitten ze weer in een heel intensieve periode. Je vraagt veel van ze hoor.” Schneiders lacht: ,,Je kunt in ieder geval niet zeggen dat Tilburg niet in beweging is.” Boonmann: ,,De prachtige LocHal is eigenlijk pas het begin. Dat geeft wel het nieuwe niveau aan van wat er in Tilburg aan het ontstaan is.”