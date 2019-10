Stadshart Tilburg: van parkje naar pleintje naar parkje

Willem II wint topper reserves tegen RKC

30 september Willem II 2 heeft de topper in de reservedivisie tegen RKC Waalwijk maandagavond met 2-1 gewonnen. Voldoende voor de eerste plaats was die zege nog niet. NAC Breda, dat nog zonder puntenverlies is, won met 1-0 van VVV Venlo. Willem II is wel de nieuwe nummer twee.