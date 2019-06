Stadsicoon met een enorm prijskaartje (1,9 miljoen euro): “De teller loopt al voordat je binnen bent”

Dat de villa vele verhalen vertelt, weet ook Hein Oldenkotte. Als makelaar doet hij de verkoop. Zijn vader verkocht het aan Janssens en grappig genoeg kent Oldenkotte eveneens de tuin van vroeger. ,,Hier heb ik nog gespeeld, we waren kennissen van de familie Kerstens.” Hij laat het pand zien, de vele details. ,,Het is geen klein huis, maar niet zo groot als je vanaf buiten verwacht. Het is best intiem en maakt vooral indruk omdat het zo hoog is.”



Oldenkotte wijst op de vijf meter hoge plafonds, rijk versierd in reliëf en kleur. ,,Ik denk dat er in de stad tien panden zijn met zulke mooie plafonds. Ik heb er zelf vier of vijf gezien. Als je ze laat restaureren ben je de prijs van een klein huis kwijt. Dat werk gaat jaren duren, maar wordt wel heel mooi.”



Hoog in het plafond van de centrale ingang stonden vier beeldjes waar de villa de naam ‘De Vier Jaargetijden’ aan ontleent. Eén is er, waarschijnlijk tijdens een carnavalsfeest, ontvreemd (Janssens hoopt nog altijd dat het beeldje wordt teruggebracht). Buiten aan de gevel van de villa hangt nog een bijzondere blikvanger: een Maria-beeldje. Die liet de zeer gelovige mevrouw Kerstens in het bikkelharde steen uithakken, als dank aan God. Omdat er in de Tweede Wereldoorlog geen bom op de villa viel zoals iets verderop wel gebeurde.