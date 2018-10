Stadskaartje in Den Bosch en Tilburg: een dag onbeperkt met de bus reizen voor drie euro

'Stadskaart­je' in Tilburg: voor 3 euro onbeperkt met de bus op zaterdag of zondag

11:40 TILBURG - Busreizigers in Tilburg kunnen voortaan in het weekeinde voor 3 euro per dag onbeperkt de hele stad doorkruisen. Vervoerbedrijf Arriva introduceert daarvoor een nieuw vervoerbewijs, het Stadskaartje.