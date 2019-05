Stadskantoor Tilburg: maanden vertraging door onenigheid

Tilburgse ‘leider’ van groot drugslab in Overijssel moet 3 jaar de cel in

14:28 De 26-jarige oud-ambtenaar van de gemeente Tilburg Toine V. is donderdag tot 3 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het draaiende houden van een professioneel opgezet drugslab in het buitengebied van Schuinesloot in de provincie Overijssel.