Stadsportret: Anne reist (gratis) de wereld over

In het begin stond Anne de Graaf nog in de woonkamer te dansen als er weer een gratis pakket op de deurmat plofte. Maar ja, die lading koffiefilters die ze recent kreeg passen niet in haar Nespresso-machine. Of neem die lading proteïne voeding laatst... Ze lacht: ,,Soms kan ik er vrienden en familie blij mee maken.”



Gisteren at ze gratis bij een vegan restaurant in Eindhoven, straks haalt ze bij Eetwinkel Verzot iets gezonds af en dit weekend zit ze in Noord-Ierland. Zeven weekenden achter elkaar is ze al op pad naar verschillende landen, waar delen van haar reis - of soms de hele reis - voor haar worden betaald. Haar voornaamste wederdienst: Anne maakt er mooie foto's van en plaatst die online.