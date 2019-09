Stadsportret Erik Veldmeijer: ‘Een muurschilderingen-route door Tilburg zou supertof zijn’

De kunstenaar komt oorspronkelijk uit Heerenveen en belandt op zijn vijfde in Berkel-Enschot. Rond die tijd begint Veldmeijer te tekenen, in de hoop striptekenaar te worden. ,,Heel lang tekende ik alleen maar dingen na, ik vond het moeilijk om zelf dingen te verzinnen.”



Hij maakt als 19-jarige de overstap naar Tilburg, ontdekt er dat ‘ie niet zo goed is met studeren, runt er samen met Freek Braspenning een ‘antikraak expositieruimte’ Punct aan de Spoorlaan. ,,In die tijd begon het te kriebelen, toen wist ik dat ik kunst wilde maken. En toen moest ik wel zelf dingen gaan verzinnen, het was zonde om de kans om te exposeren te laten liggen.”



Een tijdje probeerde hij Tilburg nog te verlaten, klinkt het met een glimlach. Hij woonde een paar maanden in London, rende gillend weg. ,,London is één groot mierennest, ik heb Barcelona geprobeerd. Daar heb je precies hetzelfde. Als ik naar Amsterdam ga ben ik altijd zó blij als ik weer in de trein terug stap. Uiteindelijk heb je in Tilburg alle stadse mogelijkheden, maar het blijft een dorp.” Hij vertelt het op het terras van de Spaarbank, aan de Vijfsprong. ,,Kijk hier dan, we zitten midden in de stad en het is keirustig.”