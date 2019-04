Stadsportret Jaap van Ham: ‘Op feestjes vertellen mensen nu trots dat ze uit Tilburg komen’

Hoe hij dat bedoelt? ,,Je ziet wat er de afgelopen vijf jaar in Tilburg is gebeurd. Dat we met zijn allen toen Noordanus burgemeester was dachten: wat moeten we met die knaap? Waar wil die man toch naartoe met de stad? En achteraf begrijpen we het met zijn allen. Niet alleen door hem, maar ook die twee ambitieuze wethouders (Erik de Ridder en Berend de Vries - red). Als je nu kijkt naar al die ontwikkelingen, neem alleen de LocHal...” Hij valt even stil en lacht. ,,Het is echt bizar man. Je ziet het ook in andere steden. De lelijkste wijken van Berlijn zijn nu de hipste. Of neem Antwerpen waar de achterstandswijken vol kunstenaars zitten. Daar groeien dan zulke mooie dingen.”



Al moeten we oppassen dat we niet arrogant worden, denkt Van Ham. ,,Vijf jaar geleden vertelde je op feestjes nog schoorvoetend ‘Ik kom uit Tilburg’. En ik merk aan mijzelf, maar ook de stadsgenoten, dat het tegenwoordig het tegenovergestelde is. En dat er anders op gereageerd wordt. Dat mensen die na hun studie naar de Randstad zijn getrokken weer terugkomen. Het is alsof Tilburg de zesde versnelling heeft gevonden.”