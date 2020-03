Stadsportret: Koken met huilende bajesklanten, hoe een Surinaamse Tilburger de wereld voor zich wint

Jules Pelhan wordt op 8 december 1949 in Paramaribo geboren. Zoon van een heel bescheiden moeder, zijn vader is op dat moment de baas van de politie. ,,Een sterke, grote zwarte man net als ik. Hij was niet bang om problemen op te lossen, knuffelde en sprak met iedereen. Dat losse hebben mijn kinderen ook. Het zit in ons DNA.”



Op zijn twintigste verruilt Pelhan Suriname voor Nederland. Zijn oom studeert psychologie in Utrecht, ziet potentie in de jongen. Samen met twee halfbroers komt hij over. Lachend: ,,Maar van studeren is niet zo veel gekomen.”



Hij begint wel aan een cursus om vliegtuigmonteur te worden, maar die wordt abrupt afgekapt als Pelhan in dienst moest. Eerst als vrachtwagenchauffeur, later als hospik. Ze stationeren hem in de Tilburgse Kromhoutkazerne. Tijdens een stapavond in discotheek D’n Bristol ontmoet de soldaat zijn toekomstige vrouw Wil. ,,Liefde op het eerste gezicht? Jaaaaa.” Wil: ,,We bleven meteen aan elkaar plakken.”



Na zijn diensttijd komt Pelhan terecht bij het tapijtbedrijf Van Besouw in Goirle, dan nog aan de Kerkstraat. Het is is heel smerig werk, maar hij maakt al snel carrière, klimt op tot leidinggevende van de afdeling. Niet makkelijk, blikt de 70-jarige terug, want alle conflicten komen op zijn bord. ,,En je moet niet vergeten dat ik een kleur heb. Als je dan leiding geeft, moet je sterk zijn. Vooral in die tijd. Je moet een plus hebben, anders nemen ze niks van je aan.”