Stadsportret Tyrone Tjon-A-Loi: ‘Er gebeurt in één keer van alles, mensen verhuizen weer terug naar Tilburg’

Do 26 juni: Met zijn talkshow Goldfished Invites brengt ‘ie de creatievelingen van Tilburg, Eindhoven en Den Bosch bijeen. Om een vuist te maken tegen de randstad. Volgens Tyrone Tjon-A-Loi is Tilburg inmiddels de belangrijkste Brabantse stad. Maar zorgen zijn er ook: ,,Er is steeds minder plaats voor mooie, frisse evenementen.”

‘Tilburg is te klein.’ ’In Tilburg gebeurt te weinig.’ Zeven jaar geleden zag Tyrone Tjon-A-Loi met lede ogen aan hoe steeds meer creatievelingen naar de randstad trokken. Zelf had de Tilburger even de blik op Antwerpen gericht. ,,Maar waarom zou je een leuke stad opzoeken als je zelf zo’n stad kunt proberen te maken?”

Zo ontstond Goldfished, een samenwerking tussen zeven creatievelingen. Van kok, kunstenaar tot fotograaf. De missie: op het gebied van food, design, kunst en cultuur verbindingen leggen tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. ‘Dan creëer je een gebied dat minstens zo interessant is als de randstad’, was het idee.

‘Pareltjes van het Zuiden’

Bij de Modefabriek in Amsterdam maakten ze een Brabantse hangout, met kunstenaars, artiesten en dj’s uit Brabant. Goldfished opent binnenkort een pop-up restaurant op de Tramkade in Den Bosch. Bij Theaters Tilburg hebben ze de talkshow Goldfished Invites waar ze ‘de pareltjes van het Zuiden laten zien’.



Tijdens iedere voorstelling komen bijvoorbeeld programmeurs of documentairemakers praten over hun vak, het samenwerken in Brabant. En Tjon-A-Loi - vroeger een introvert - is de vlot gebekte presentator. Hij lacht: ,,Door die talkshow moet ik wel.”

De 26-jarige werkt samen met een jongere generatie makers in de drie steden. ,,Natuurlijk verschillen de steden erg van elkaar”, vertelt Tjon-A-Loi op de rooftopbar. In zijn ogen is Den Bosch - op dit moment - de saaiste van de drie en was Eindhoven jarenlang de nummer één van Brabant.

,,Eindhoven zijn we de afgelopen tijd voorbijgestreefd, maar dat bedoel ik niet negatief. Het zou mij weer niks verbazen als Den Bosch over tien jaar een gigantische inhaalslag maakt. De Tramkade wordt ook steeds toffer. De underdog-positie is goed voor de creativiteit. Dan moet je wel, je zag het bij ons.”

Arrogantie

Het zat ‘m lange tijd, en nog steeds, dwars: de arrogantie in de randstad richting het Zuiden. Het neerbuigende. Al merkt Tjon-A-Loi dat er een kentering in komt. ,,Daar heeft bijvoorbeeld Woo Hah een bijdrage aan geleverd, maar ook de LocHal en Doloris nu. Bij de Smederij zie je steeds meer Rotterdamse organisaties feestjes geven. Yardbird en Bug A Boo bijvoorbeeld en Rewind komt dan weer uit Amsterdam. Er gebeurt in één keer van alles in Tilburg, dus worden we interessant. Je ziet dat mensen ook weer terug naar Tilburg verhuizen.”



Dat komt niet alleen door de ontwikkeling van de stad (Piushaven, Spoorzone) maar ook omdat er een nieuwe generatie makers is opgestaan. ,,Kijk wat Joep hier heeft neergezet (Van Gorp, de man achter het doolhof Meta Maze - red). Dat je het idee voor een doolhof hebt is één ding, maar het dan zo weet uit te voeren... Of neem de dames die PechaKucha hebben opgezet of Dries van Friandries. Dat is onze eigen Jan de Groot (de maker van de Bossche bol - red).”

De achternaam heeft ‘ie van zijn Surinaamse vader, het verbinden van mensen, waar Goldfished op drijft, van zijn moeder. Majke Hüsstege had een galerie in Den Bosch, die behoorde tientallen jaren tot de top in Nederland. ,,Zij wilde niet alleen zichzelf maar ook de kunstenaars vooruit helpen. Het past bij ons als Brabanders, we verbinden graag, zijn toch een warm volk.”

Te brave plannen

Volledig scherm Tyrone Tjon-A-Loi bij Sky Mirror. © Jan van Eijndhoven Hoewel hij niet in de politiek zit, houdt hij het nauwgezet bij. Gisteren was ‘ie bij een discussie over het evenementenbeleid. ,,Dat plan is te braaf, er is te weinig ruimte voor jong talent, voor nieuwe dingen.”



Wat de gemeente volgens hem moet doen? ,,Oeh. Dat is nogal wat. Waar te beginnen? Het contact tussen mijn generatie en de gemeente ligt nog heel ver uit elkaar. Als jonge creatieveling weet je niet waar je moet zijn, dat wordt niet goed genoeg duidelijk gemaakt. En financiële middelen, al zijn die niet doorslaggevend, blijven binnen de bekende groepen hangen.”



Nog een zorg: Tilburg zag Woo Hah vertrekken, Mundial en Incubate hielden op te bestaan. ,,Qua evenementenlocaties hebben we wel een probleem. In de Spoorzone kan steeds minder, vooral als het dadelijk vol woontorens staat. Dan mag je er nog minder organiseren. Over het MOB-complex als nieuwe locatie heb ik mijn twijfels. Het is ver weg, het voelt niet echt als Tilburg. Ik ben bang dat we Draaimolen straks kwijtraken. Dat vind ik een groot probleem, dat we die dingen niet vast kunnen houden.”