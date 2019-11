Stadsportret: Waarom de absurde kunst van ‘Rubentopia’ in rap tempo Tilburgse harten verovert

Bij Voordekunst loopt nu een crowdfunding voor zijn eerste, eigen boek: Inner Kingdom. ,,Ik heb al zeventig mensen die me steunen, dat ze er in geloven vind ik al heel bijzonder. Het is wel een ding, ik heb nog nooit eerder om geld gevraagd. Ik heb een streefbedrag van 6.000 euro omdat ik 500 boeken wil printen zónder uitgever.”



De kunstenaar ziet het als zijn kind. ,,Ik doe de vormgeving, de teksten, alles. Ik wil in mijn leven gewoon één boek helemaal zelf publiceren.” Hij glimlacht. ,,Ik heb ook het doel een keer een gebouw te ontwerpen. Of een tiny house te bouwen.”



Hij groeide op in Liempde, ging tot 2014 bij het Sint Lucas in Boxtel naar school. ,,Daar had ik best wel moeite met het systeem. Door mensen te leren volgen, maak je de creativiteit dood.” Anderhalf jaar geleden studeerde hij aan de Willem de Kooning Acadamy af. Hij woonde in Rotterdam, tijdelijk in Amsterdam en Tilburg. ,,Ik heb op zoveel plekken gewoond, ik heb niet een plek die ik thuis kan noemen.”