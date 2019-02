Stadsportret wijkagent Erwin van Erve: ‘Speciale ondersteuning vond ik flauwekul. Tot dat moment’

En dan is er nog de papieren rompslomp. ,,Tegenwoordig moet je mensen binnen twee dagen terugbellen, dat doen we er als agent voortaan ook bij. Kom ik terug van vakantie en zitten er 163 mails in de mailbox, waarvan 61 terugbelverzoeken. Dan heb ik zoiets van: jongens, nu draaien we door hoor.”



Het liefst gaat ‘ie gewoon de wijk in. Bij mensen op visite. Dingen bekijken en onderzoeken. ,,Op dat moment heb ik een goed gevoel over mijn werk. Ik bel mensen niet graag terug, ik wil er naartoe zodat ik ze in het gezicht kan kijken. Dan zie ik of iets gemeend is, of er emotie bij zit en wat de situatie ter plaatse is.”



Mensen bellen sneller dan 20 jaar geleden. ,,Soms al als ergens een groep jeugd bij elkaar staat, die eigenlijk helemaal geen overlast veroorzaakt. Dat we makkelijker te bereiken zijn komt ook door social media. Maar het fijne is dat er ook bruikbare tips tussen zitten en dat we kunnen laten zien hoe we te werk gaan. Wat we doen. Dat zorgt voor begrip, voor positieve reacties.”