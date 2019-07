StadsQuiz Tilburg gaat voor dubbel aantal teams

TILBURG - Met een deelname van minstens 50 teams gaat Stadsquiz Tilburg op voor de tweede editie. Dat doel stelt zich althans de organiserende Kiwanisclub Tilburg. Op zaterdag 2 november speelt het evenement zich af, opnieuw met afsluitend feest in het Koning Willem II Stadion. De inschrijving is open via www.stadsquiztilburg.nl .

Net als vorig jaar dragen de bedrijfs- en particuliere teams die meedoen bij aan een goed doel. Deze keer is dat de Quiet Community. De volledige opbrengst komt ten goede aan kinderen in Tilburg die leven in armoede.

Particuliere teams betalen flink minder

Een verdubbeling van het aantal teams (de eerste keer waren het er 26, zo’n 400 mensen) moet volgens de Kiwanisclub vlot te halen zijn. Wat kan helpen is dat de inschrijfprijs voor particuliere teams flink omlaag gaat, naar 75 euro. ,,Meer mag wel natuurlijk”, zegt Kiwanis-voorzitter Karel Luttikholt. ,,We zouden het leuk vinden als ze zich à la Alpe d’HuZes laten sponsoren. Maar een verplichting is het niet.”

Vorig jaar kostte particuliere deelname 250 euro. Vermoedelijk was dat een drempel. Voor bedrijven blijft dat bedrag wel staan. Die kunnen voor de som van 1.250 euro ook weer een skybox met alles erop en eraan huren. ,,Een relatief goedkoop bedrijfsuitje én voor een goed doel. Er zijn maar veertien boxen”, werft Luttikholt.

Volledig scherm Het logo. © Kiwanis Club Tilburg

Over de eerste editie is Kiwanisclub Tilburg zeer tevreden. Wat blijft is de opdracht om als team tussen 17 en 21 uur meer dan tweehonderd vragen over Tilburg in de breedste zin te beantwoorden. Dat kan vanuit het stadion, maar ook thuis of elders in de stad. ,,Er zullen meer opdrachtvragen tussen zitten. Uit een evaluatie onder de teams is dat als wens naar voren gekomen.”

Op de 2de november speelt Willem II niet thuis, en is het ook geen herfstvakantie. Vorig jaar was dat laatste mogelijk ook een hindernis. Teams hoeven zich niet in bochten te wringen om twintig personen (het maximale aantal) te strikken, zegt Kiwanislid Patrick van den Hoven. ,,Vanaf acht tot tien mensen is het volgens ons ook te doen.”