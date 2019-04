Stadsstrand wil deze zomer met pop-up naar de Spoorzone, maar daar is (nu) nog geen plek

,,De evenementenvergunningen in de Spoorzone zijn op”, vertelt Beachy -ondernemer Tim Frenken. ,,Een andere optie was een standplaatsvergunning, maar die worden in de binnenstad niet meer uitgegeven. Bijkomend probleem is dat we dan geen alcohol mogen schenken.”

Voorproefje

Frenken wil het klein houden. De foodtruck staat op strandzand. Er komen enkele bartafeltjes, ligbedden en palmbomen bij. De plek, schat hij, telt zo'n veertig vierkante meter. Geen evenementen of versterkt geluid. ,,Denk aan de opzet van Stoom013 of de plek van Vittorio (aan de Piushaven - red).” Beachy moet qua ‘ongedwongen gevoel’ alvast een voorproefje zijn op een echt stadsstrand , zoals Tilburg dat drie jaar geleden had. In 2020 heeft de stad weer zo'n strand, luidt het plan van Frenken. ,,Momenteel is nog niets helemaal zeker, maar we voeren erg positieve gesprekken met de gemeente en SDK Vastgoed over het stadsstrand.” Om welke locatie het gaat? Hij lacht: ,,Dat houden we nog even geheim.”

‘Charmant initiatief, maar....’

In de tussentijd richt Frenken zich op het Beachy-voorproefje, maar of dat er komt is nog de vraag. De gemeente ziet niet echt ruimte in de Spoorzone. Het dilemma werd tijdens het politieke vragenhalfuurtje aangekaart door Bas Verberk (D66). Die wilde van wethouder Erik de Ridder weten of er tóch een mogelijkheid is. ,,Het stadsstrand bracht een bepaalde ontspanning naar de stad. Dat gevoel is er nu niet meer”, aldus Verberk.



Volgens De Ridder vindt het college de pop-up van Beachy een charmant initiatief. ,,Maar het is ingewikkeld om initiatieven die op poppen te plaatsen in de zich steeds verder ontwikkelende Spoorzone. We zijn best bereid om voor de staplaats een uitzondering te maken, maar daar is de verkoop van alcohol niet bij toegestaan. Daar zou je dan ook een uitzondering voor moeten maken. En dan ga je uitzonderingen stapelen, dat riekt sterk naar willekeur én dat zet de deur wagenwijd open voor allerlei initiatieven. Initiatieven die je daar misschien niet wil hebben.”