Stadstraat luidt noodklok over verloedering, ‘Leefbaarheid steeds meer onder druk’

Dat de tijd ook in de Stadstraat niet stil staat, dat begrijpen ze wel, het groepje huiseigenaren dat een brandbrief naar de gemeente heeft gestuurd. Verbouwingen en vernieuwingen horen er nu eenmaal bij in een stad. Maar wat als die ontwikkelingen de leefbaarheid in het straatje achter de Muzentuin steeds verder onder druk zetten? ,,De gemeente moet duidelijker zijn over wat wel en niet mag”, aldus bewoner Michel van Bergen.