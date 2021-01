Stal slopen, huis bouwen: Ruimte voor Ruimte zoekt nog 900 kavels in Brabant (bijvoorbeeld in Oisterwijk)

OISTERWJK - Al twintig jaar ruilt ‘Ruimte voor Ruimte’ in het buitengebied van Brabant stallen tegen huizen in. De klus van 215 miljoen uit het begin van deze eeuw is nog lang niet geklaard. Maar er komen ook nieuwe opgaven bij. In Oisterwijk, bijvoorbeeld.