Stalbrand Biezenmortel begon waarschijnlijk in werktuigloods: ‘De brand is immens geweest’

BIEZENMORTEL - De grote stalbrand in Biezenmortel, waarbij vrijdag zo'n 3.000 varkens om het leven kwamen, is hoogstwaarschijnlijk begonnen in de werktuigloods van het agrarische bedrijf. ,,Er moet nog nader onderzoek worden gedaan, maar het ziet er nu naar uit dat de brand vervolgens op de stallen is overslagen”, aldus Linda Janssen, voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Janssen voert het woord namens de getroffen boer die erg aangedaan is door het incident. ,,De brand is immens geweest. Hij is er kapot van. Van zijn levenswerk is niets meer over.”

Drie van de vier stallen zijn volledig verwoest. Een vierde stal is deels afgebrand. Slechts een aantal dieren heeft het inferno overleefd. ,,De dierenarts is de hele nacht op de boerderij gebleven en is er nog steeds.” De varkens die nog leven worden goed in de gaten gehouden, zegt ze. ,,Als ze pijn hebben, worden ze uit hun lijden verlost.” Hoeveel dieren de brand hebben overleefd, weet Janssen niet. Ook is nog niet bekend hoe groot de financiële schade is.

100.000 dieren

De stalbrand is de zoveelste op een rij. Vorig jaar woedde ook een aantal grote branden, waarbij meer dan 100.000 dieren omkwamen. LTO Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij kwamen daarop met het actieplan: Brandveilige Veestallen 2018-2022.

Controles

Belangrijk onderdeel van het actieplan is het verhogen van de brandveiligheid door het periodiek keuren van elektra in alle stallen. ,,Alle bedrijven worden voortaan gecontroleerd”, aldus Janssen. ,,Die uitvoering is al begonnen.” Naast de controles wordt er ook gewerkt aan detectiesystemen. ,,Die gaan er komen. Het draagvlak daarvoor is groot.”

De meeste branden ontstaan niet in stallen maar in technische ruimtes. ,,Waarschijnlijk was dat ook hier weer het geval. Daarom zijn detectiesystemen in technische ruimtes zo belangrijk. Dan kunnen branden in een vroeg stadium worden gesignaleerd.”

Brand in Biezenmortel.

Drie stallen van het agrarische bedrijf aan de Winkelsestraat in Biezenmortel zijn volledig verwoest. Een vierde stal is deels afgebrand. Slechts een aantal dieren heeft het inferno overleefd.

Brand in Biezenmortel.