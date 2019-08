Stank en flinke roetschade in Den Herdgang na brand, ‘Het ziet eruit om op te schieten’

Slachtof­fer van brand in zorgcen­trum Tilburg nog in kritieke toestand, aantal woningen langdurig onbewoon­baar

9:22 TILBURG - Eén van de bewoners van zorgcentrum Den Herdgang in Tilburg ligt zaterdag nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat om een oudere vrouw. Bij de zorginstelling woedde vrijdagavond een fikse brand. Een ander slachtoffer kampt met ernstige klachten door het inademen van rook. Ook deze Tilburger ligt nog in het ziekenhuis.