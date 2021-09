Stappen met coronatoegangsbewijs in Tilburg: gemeente en horeca hopen op ‘wederzijds begrip’

,,We hebben elkaar nodig om deze coronacrisis te overleven. De overheid, de horeca en zeker ook de bezoekers van de horeca. Natuurlijk zien wij de toenemende weerstand en de spanning in de maatschappij. En tot op zekere hoogte kunnen we daar begrip voor op brengen”, zegt KHN-voorzitter Tim Wijdemans.



,,Namens de Tilburgse horeca spreek ik wel de hoop uit dat dit begrip wederzijds is, dat onze bezoekers ook zien wat deze crisis en alle maatregelen van ons vragen. En dat men ons met respect blijft behandelen. Laten we er samen het beste van maken, nu en in de toekomst.”



Een woordvoerder van de gemeente stipt aan dat het ‘helaas nog altijd is zo dat de beperkingen nodig zijn om het virus onder controle te krijgen, de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en druk op de zorg te voorkomen.’ Dat verdwijnt in de discussies soms naar de achtergrond.



De horeca en gemeente trekken samen op. Tilburgse kroegbazen hoeven niet te vrezen voor strenge controles op het gebruik van coronatoegangsbewijzen. ,,Pas als er sprake is van excessen zullen wij actief gaan handhaven”, liet de gemeente eerder weten.