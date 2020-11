Start bouw appartementen Leijpark voorjaar 2021, theehuis in mei geopend

Ook Tilburg wil magneetvis­sen verbieden na vondst granaat in Heukelom

12:14 TILBURG - Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) gaat kijken of magneetvissen ook in de gemeente Tilburg verboden kan worden. Dat heeft hij gezegd in een reactie op vragen van het CDA. Directe aanleiding voor die vragen was de recente vondst van een granaat in Heukelom.