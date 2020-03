Start je al nieuwe wethouder, mag er niemand bij je installatie. Liselotte Franssen in Goirle zoekt creatieve oplossingen

Gemeentera­den zoeken creatieve vergaderop­ties in coronatijd

20:41 TILBURG - Het is een wat desolate aanblik. Burgemeester Mark van Stappershoef die samen met griffier - op uiteraard gepaste afstand - in een lege raadszaal zit. Na een kleine minuut kijkt de voorzitter van de gemeenteraad van Goirle op zijn horloge. ,,Er was een raadsvergadering uitgeschreven, maar er is geen raadslid aanwezig. Dat betekent dat het quorum niet is gehaald en er ons niets anders rest dan de vergadering te verzetten.”