Start je als nieuwe wethouder, mag er niemand bij je installatie. Liselotte Franssen in Goirle zoekt creatieve oplossingen

Het lijkt een patroon. Toen Liselotte Franssen bij een eerdere nieuwe baan de eerste dag op haar werk verscheen zat ze alleen op kantoor. Haar collega was ziek. In deze tijd van corona zijn duizenden mensen ziek en is het verboden met velen tegelijk te zijn. En dus is Liselotte Franssen nagenoeg alleen bij haar installatie tot nieuwe wethouder van Goirle. De griffier is er, drie raadsleden, de voorzitter ook, maar familie en vrienden schitteren noodgedwongen door afwezigheid.

Bloemen en kaarten

,,Ik heb mensen de link doorgestuurd van de live-uitzending van de raadsvergadering. Zo kunnen ze meekijken of later terugkijken. En ik kreeg veel berichten, bloemen en kaarten. Het past blijkbaar bij me. We moeten hier creatief mee omgaan.”

Alles is anders in deze tijden van corona. Het overleg met de andere wethouders is de komende tijd vooral met videobellen en voor de installatie dinsdagavond moest de gemeente een list bedenken.

Geen quorum

Die raadsvergadering is erg laat uitgeschreven zodat het quorum niet werd gehaald. ,,Daardoor wordt het mogelijk na 24 uur een nieuwe vergadering te beleggen waarbij het quorum kan worden losgelaten. Met de fractievoorzitters is dat in goed overleg afgesproken.”

De stemming over de benoeming is deze keer met hand opsteken. Een schriftelijke stemming kost meer tijd en het is de bedoeling dat de bijeenkomst zo kort mogelijk duurt.

Hoe anders was het begin dit jaar. Liselotte Franssen werkte acht jaar als communicatieadviseur bij DB Schenker, een grote logistieke dienstverlener en was twee jaar fractievoorzitter van Lijst Riel Goirle. In januari legde haar voorganger, wethouder Bert Schellekens, zijn taak neer vanwege gezondheidsklachten. ,,Dat leidde tot crisisoverleg. Het was meteen duidelijk dat we een opvolger uit eigen gelederen wilden. Meerdere mensen zijn gepolst en er was een lichte voorkeur voor mij. Soms moet je aangrijpen wat op je pad komt.”

Takenpakket

Woensdag wordt helder welke taken de nieuwe wethouder precies zal krijgen. Haar baan bij DB Schenker heeft ze opgezegd. Ze wil zich snel inlezen in dossiers. ,,We zoeken naar mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Voor nu is het vooral van belang dat de inwoners van onze gemeente gezond blijven.”

Zelf heeft Liselotte Franssen geen klachten, maar ook bij haar klopte corona of in ieder geval verschijnselen ervan aan de deur. ,,Mijn zoon werd na carnaval ontzettend ziek. Hij is niet getest, maar de klachten leken erop. En mijn moeder is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig is ze weer thuis. Iedereen merkt de gevolgen.”