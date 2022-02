Station Helmond meest gewaardeerde station van Brabant, ook Tilburg stijgt dankzij verbouwing

Helmond is populair

Helmond springt er uit in Brabant. Dat station kreeg een 7,6. Dat is hoger dan vorig jaar. ,,In 2014 is het station helemaal vernieuwd en afgelopen jaar is de fietsenstalling nog aangepakt. En dat wordt gewaardeerd”, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc.

Station Heeze kreeg ook een opknapbeurt, wat terug te zien is in de waardering. ,,Het perron is opgehoogd door ProRail zodat reizigers makkelijker in de trein kunnen stappen. En het ‘stationsmeubilair’ is vernieuwd. Ook zijn de hellingbanen aangepast zodat reizigers met een beperking makkelijker naar de trein kunnen.” Station Heeze kreeg ook een 7,6, vorig jaar was dat nog een 7,1 waar Helmond al een 7,4 scoorde.

Grote stijger

De stations in de grote steden doen het over het algemeen goed. ,,Die van Breda, Tilburg en Eindhoven zijn de afgelopen jaren allemaal aangepakt. En dat is te zien in de waardering die de reizigers geven.” Landelijk gezien is Bergen op Zoom een van de grootste stijgers. Het station is van een 5,8 in 2016 naar een 7,1 nu gegaan. ,,In 2016 waren er veel bouwwerkzaamheden. Toen is de tunnel vernieuwd en het voorplein is aangepakt. Daarna is er nog een hellingbaan gekomen en een lift. En in 2018 is er een StationsHuiskamer gekomen, waardoor het prettiger wachten is op station Bergen op Zoom.”