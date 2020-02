Station Tilburg: Na elf jaar brandt er opeens weer licht in de ‘vissenkom’

,,We zien via Google Analytics dat veel mensen zoeken op Toffey en openingstijden”, zegt Nino Schöningh van Toffey. ,,Mensen verwachten waarschijnlijk dat we een restaurant of hippe huiskamer zijn.” Maar nee, het is geen nieuwe horeca: bij Toffey maken ze campagnes en bouwen ze merken.



Dat het creatieve kantoor opeens naast het perron opduikt, trekt nogal de aandacht. Waar het duister was, brandt nu licht. Elf jaar stond de ruimte leeg, nu is er bedrijvigheid. Dat Toffey er zit is eigenlijk een grappige samenloop van omstandigheden.