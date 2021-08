Stations Tilburg en Tilburg Universiteit hard geraakt door corona

De stations Tilburg en Tilburg universiteit zagen het aantal dagelijkse reizigers harder dalen als gevolg van de coronamaatregelen dan andere stations in de regio. Dat blijkt uit nieuwe gedetailleerde cijfers van NS per station.

Het was al bekend dat NS het aantal dagelijkse treinreizigers over 2020 met ruim 55 procent zag dalen tot 591.000 per dag. De cijfers over het afgenomen aantal reizigers lopen echter per station sterk uiteen, blijkt nu. Geen enkele van de 380 stations trok meer reizigers.

Station Tilburg ontving 16.016 dagelijkse in- en uitstappers tegen 35.503 in de tijd voor corona, dat is een daling van 55 procent. Station Tilburg Universiteit verloor door de coronacrisis ruim 66 procent van de dagelijkse reizigers. Daar daalde het aantal passagiers van 7.457 naar 2.554.

Randstad

Schiphol kende de grootste afname. Waar eerst ruim 98.000 reizigers per dag het bij de luchthaven behorende treinstation wisten te vinden, waren dat vorig jaar nog 29.753 mensen en bleef er dus slechts een derde over. Utrecht CS, Nederlands grootste treinstation, ging van 207.360 dagelijkse reizigers voor de coronacrisis naar slechts 87.221 in- en uitstappers: 58 procent minder. Het aantal dagelijkse reizigers op Amsterdam CS zakte met 60 procent van bijna 200.000 naar ruim 79.000 per dag. De hoofdstad trok immers nog nauwelijks toeristen. Rotterdam CS kwam uit op op 44.029 reizigers per dag, 57 procent minder dan in 2019. Den Haag CS zakte van 98.818 naar 38.255 treinreizigers, een afname van 61 procent.

Gemiddelden

De cijfers betreffen gemiddelden over het gehele jaar. Tijdens de eerste coronalockdown van april en mei vorig jaar zat er nog slechts 15 procent van het normale aantal reizigers in de treinen van NS. Vervolgens liepen de aantallen weer behoorlijk op, zeker nadat vanaf 1 juni mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht werden en de dienstregeling van de treinen weer grotendeels was hersteld.

