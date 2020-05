Stationsgebouw Gilze-Rijen in oude staat hersteld, daarom voorlopig geen koffie of snoep in 104 jaar oud gebouw

Een jaar of acht geleden leek het er nog op dat het gemeentelijk monument uit 1916 zou worden gesloopt. Met de keuze voor een nieuwe spoorzone is dat voorkomen. Na de opknapbeurt is de toekomst van het karakteristieke stationsgebouw weer lange tijd verzekerd en blijft haar prominente plek in Rijen behouden. Misschien wordt de grandeur van het station nog groter als de spoorzone over een jaar of vier werkelijkheid is geworden met versmald spoor, spoorwegonderdoorgang, fietspaden, groen en nieuwbouw.