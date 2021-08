Stedenband Tilburg met Japanse zusterstad bekrachtigd met bijzonder cadeau

De Spelen van Tokyo mogen dan voorbij zijn, in het Tilburgse Stadhuis blijft de gedachte aan Japan dichtbij. Eerder schreven we in deze rubriek al over de stedenband tussen Tilburg en de Japanse gemeente Minamiashigari, die in 1989 ontstond met de komst van het bedrijf Fuji. Onlangs werd deze vriendschap nog eens bekrachtigd met een bijzonder cadeau. Ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van de stedenband liet zusterstad Minamiashigara een kunstwerk maken door kunstenaar Katsuhiro Kanazashi, een meester in de traditionele Japanse ambacht. Omdat er bij de overdracht geen Japanners aanwezig konden zijn, werd het geschenk overhandigd door de Vereniging Tilburg - Minamiashigara (VTM).