Steeds minder politie aanwezig bij thuiswedstrijden Willem II

Straat­beeld: 'Formule 1-cir­cuit'

10:45 Di 21 aug: 'Mooie baan voor Max Verstappen'. Als je deze dagen bij het busstation in aanbouw gaat kijken, is de vergelijking met een Formule 1-circuit snel gemaakt. Het ziet eruit als een mooie plek om te racen (al hebben we de Cityring natuurlijk al).