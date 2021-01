Steekincident in Tilburgse wijk Reeshof, slachtoffer naar ziekenhuis

Waar in de regio wonen de meeste miljonairs?

5 januari DE LANGSTRAAT - Het aantal miljonairs in De Langstraat en het Land van Heusden en Altena blijft groeien. In 2019 hadden 2300 huishoudens een eigen vermogen van 1 miljoen euro of meer. In 2018 waren dat er nog 2100, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.