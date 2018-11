Steekpartij Lange Nieuwstraat Tilburg was apotheose vriendenruzie

TILBURG - De steekpartij op 1 augustus op de Lange Nieuwstraat in Tilburg was het gevolg van een lang slepende ruzie tussen gewezen vrienden. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Breda.

Daar hoorde de verdachte dat hij wat het Openbaar Ministerie betreft niet terug de cel in hoeft. Officier van justitie Jan Bezem eiste 240 uur taakstraf en een halfjaar voorwaardelijk bovenop de twee weken die de man al in voorarrest had gezeten.

Onenigheid

,,Heel lang waren we beste vrienden'', zei de 21-jarige Ruud S. uit Tilburg. ,,Ik woonde zelfs even bij hem.” Maar aan die vriendschap kwam een eind na onenigheid over een vriendin. Wat daarmee precies aan de hand was, werd tijdens de rechtszitting niet duidelijk. In juni werd Ruud door zijn vroegere maat in elkaar geslagen. Sowieso werd hij regelmatig uitgescholden en uitgedaagd door de ander, vertelde hij de rechter.

Op 1 augustus reed het slachtoffer in een auto voorbij. Hij deed het raam open en riep 'homo' naar Ruud. Die draaide om, liep naar de auto en kreeg toen meteen een klap van zijn belager. Daarop stak Ruud hem in zijn buik en rende weg. Het mes, zo had hij al eerder bij de politie gezegd, had hij op zak om zich te kunnen verdedigen als dat nodig was. Het slachtoffer liep bij de steekpartij een klaplong op. Ook ervaart hij nog psychische klachten.

Vete