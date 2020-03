Steekpartij Oisterwijk: jeugddetentie voor 15-jarige jongen uit Tilburg

BREDA/OISTERWIJK - De rechtbank in Breda heeft een 15-jarige jongen uit Tilburg veroordeeld voor het neersteken van een 18-jarige jongen in Oisterwijk. Dat gebeurde op 20 augustus.

De jongen is veroordeeld tot een jeugddetentie van 300 dagen, waarvan 162 voorwaardelijk. Ook krijgt hij een werkstraf van 120 uur en moet verplichte behandeling ondergaan. Het slachtoffer heeft recht op een schadevergoeding van 3000 euro, zo bepaalde de rechtbank in Breda donderdagmiddag.

Confrontatie

De twee jongens hadden het al langer aan de stok met elkaar. Op 20 augustus kwam het , in de Molenstraat in Oisterwijk, tot een confrontatie . De jongens duwden elkaar over en weer, waarna de 15-jarige jongen een mes trok en daarmee begon te zwaaien. De 20-jarige jongen werd daarbij geraakt in zijn zij en bij zijn oksel. Hij hield er een fors litteken aan over.

De rechtbank vindt bewezen dat sprake was van poging tot doodslag. Het had niet veel gescheeld of de dader had met zijn mes (met een snijgedeelte van ruim zeven centimeter) de long van het slachtoffer geraakt.

Kinderporno

De officier van justitie had een hogere werkstraf geëist dan is opgelegd. Op de telefoon van de 15-jarige jongen stond ook kinderporno. De rechtbank spreekt hem hiervan vrij. De rechters geloven de verklaring van de jongen dat hij de kinderpornofoto's en -filmpjes had ontvangen via een whatsappgroep, zonder dat hij daar zelf om had gevraagd.

Excuses