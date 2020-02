Stef is een levend boek, met trauma's in het eerste hoofdstuk en drugs verderop

Tilburgs echtpaar is 60 jaar getrouwd: 'Gewoon doorgaan’

9:07 TILBURG - Het is eind jaren '50 als Jan Meijlink op 20-jarige leeftijd in militaire dienst zit in Harderwijk. Hij is op zoek naar een koffieadresje en komt dan terecht bij een zangvereniging. ,,Daar heb ik mijn bruid Rika leren kennen", vertelt de 82-jarige. ,,Twee jaar later trouwden we.”