Stefanie Vatta keert niet terug als wethouder in Oisterwijk: ‘Genoten van de verhalen en ontmoetingen’

Stefanie Vatta is nu al trots op Oisterwijk: ‘Er is grote eensgezind­heid’

17 januari OISTERWIJK - Stefanie Vatta, de nieuwe wethouder van Oisterwijk, was niet alleen ‘Miss Italia in de Wereld’. Ze werkte óók in het Tilburgse café Cul de Sac. ‘En daar schrijven de journalisten dan niet over: ‘Stefanie Vatta: van barvrouw naar wethouder', twitterde de Tilburgse maandagavond laat met een knipoog erbij.